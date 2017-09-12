Baltık denizi ısındı! İsveç tatbikata başladı

Denizde, havada ve karada üç hafta sürecek “Aurora 17” tatbikatına, yaklaşık 20 bin askerin yanı sıra bin ABD askerinden oluşan bir tabur da katılıyor.

Tatbikatın, Baltık Denizi’nde Gotland adası, Stockholm ve Göteburg çevresinde düzenleneceği belirtildi.

İsveç ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın, “saldırganları caydırmak ve ülkeye saldırmanın riskleri konusunda dikkatlice düşünmeye zorlamak” amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

NATO üyesi olmayan İsveç’in düzenlediği tatbikata, yine İttifak üyesi olmayan Finlandiya’dan birliklerin yanı sıra Danimarka, Norveç, Fransa, Estonya ve Litvanya’dan NATO askerleri katılacak. (Savunma ve Teknoloji)