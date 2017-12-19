Balyoz davası başkanı Ömer Diken FETÖ’den hakim karşısına çıktı

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık “Balyoz Darbe Planı” davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, sanık avukatı, aralarında Balyoz davasında yargılanan ve beraat eden emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Orgeneral Ergin Saygun, emekli Tuğamiral Ahmet Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in de bulunduğu yaklaşık 80 kişi katıldı. Mahkeme başkanı, Balyoz davası mağdurlarının davaya katılma taleplerini aldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, 59 kişi davaya katılma talebinde bulundu. Davaya katılma talebinde bulunan ve Balyoz davasında bir numaralı sanık olarak yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, sanık Ömer Diken’in milli orduya yapılan kumpası yöneten kişi olduğunu ileri sürerek, sanığın silahlı terör örgütünün militanı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ağır darbe vurduğunu söyledi. Davaya katılma talebinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ise sanığın görev aldığı sürede başta TSK olmak üzere devletin çökmesinde önemi rol oynayan ilk 3 kişiden biri olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, davaya katılma talebinde bulunan kişilerin doğrudanç suçtan zarar gördüklerinin anlaşıldığını belirterek, katılma taleplerinin onaylanmasını talep etti.

Sanık Ömer Diken ise katılma talebinde bulunan kişilerin görevi nedeniyle şikayetçi olduklarını, görev suçunun ise bu mahkemede değil Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde görülebileceğini, kendisinin şuan ’terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığını söyleyerek, katılma talebinde bulunan kişilerin taleplerinin reddedilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra sanığın Balyoz davasında verdiği kararlar görev suçu olduğundan katılma taleplerinin reddedilmesine oy çokluğuyla karar verdi.

TUTUKLUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme başkanı, daha sonra gelen raporları okudu. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Gizli tanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını savunan sanık Ömer Diken, örgütle bir bağlantısının olmadığını, tutuklanmasına yönelik somut bir delilin olmadığını söyledi. Balyoz davasının görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanması için bir talepte bulunmadığını belirten sanık Ömer Diken, hiçbir hakimin Balyoz davasına bakmak istemeyeceğini söyledi. Sanık Diken, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması talebinin reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Balyoz davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken’in de bulunduğu 12 hakim ve savcı, Uşak’ta polis tarafından gözaltına alınmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından hakim ve savcılar, geçen Salı günü adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 12 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Geçen iki günün ardından aralarında eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken’in de bulunduğu 12 hakim ve savcı tutuklanmıştı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ömer Diken hakkında “silahlı terör üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.