Bana Sevmeyi Anlat final FOX'ta ekranlara geldi

Bana Sevmeyi Anlat final bölümünde neler yaşandı? FOX dizisi Bana Sevmeyi Anlat ani bir kararla final yaptı. Bana Sevmeyi Anlat final bölümü ile izleyenlere veda etti. Peki, final bölümünde neler yaşandı? Alper hapse gönderildi. Leyla ise sevdikleri için nikah masasına oturmayı kabul etti. İşte, Bana Sevmeyi Anlat final bölümünde yaşananlar.

BANA SEVMEYİ ANLAT FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Alper tutuklu yargılanacaktır, cezaevine gönderilir. Leyla’ya öfkelidir, Leyla kolay yolu seçmiş ve vazgeçmiştir. Canan, Ayla’yı susturmak için her istediğini yapmaya hazırdır. Leyla şu an gerçekleri kaldıracak güçte değildir. Engin, Haşmet’in arkasından iş çevirmenin bedelini ödeyecektir. Haşmet ya Ezgi ya Alper diyerek onu köşeye sıkıştırır. Engin de teslim olur Haşmet’e... Leyla ise nikah masasına oturmadığı sürece Ezgi hayatta kalamayacaktır. Leyla sevdiklerinin hayatta kalması pahasına kendi hayatını Haşmet’in ellerine teslim etmektedir. Düğün günü yaşanacaklar ise kimin kazanan olduğunu gösterecektir.