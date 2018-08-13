Bandırma Liman Başkanı, lojmanında ölü bulundu
Bandırma Limanı Başkanı Bahadır Ay, lojmanında ölü bulundu.
- AA
Sabah görevine gelmeyen Bahadır Ay'a (52) ulaşamayan personel, polise haber verdi. Hacıyusuf Mahallesi Mücahitler Sokak'taki lojmana giren ekipler, Ay'ın cansız bedenini buldu.
Ay'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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