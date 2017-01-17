Bandırma'da otoparkta ceset bulundu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otoparkta erkek cesedi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Paşa Bayır Mahallesi'ndeki otoparkta bir kişinin yerde yattığı ihbarını alan güvenlik güçleri, olay yerine gittiklerinde İsmail A'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Sokaklarda yaşadığı belirlenen ve üzerinde herhangi darp ve yara izine rastlanmayan İsmail A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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