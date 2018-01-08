Bandırma'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki kişi terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında K.Ö. ve M.S.Ç. adlı 2 şüphelinin ikametlerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.