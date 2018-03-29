Bando Okulları Komutanlığındaki FETÖ darbe davasında, eski okul komutanı Birer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Bando Okulları Komutanlığındaki darbe davasında, eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
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