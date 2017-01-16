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Bangladeş'te 26 kişi hakkında idam kararı verildi

Bangladeş'te mahkeme, 2014 yılında işlenen siyasi cinayetlerle ilgili 26 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı.

  • AA
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BBC'de yer alan haberde, 2014 yılında 7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan, aralarında Acil Eylem Taburu (RAB) üyelerinin de bulunduğu 26 kişinin idama mahkum edildiği bildirildi.

Mahkumlar arasında, siyasi rakiplerini öldürmesi için polislere rüşvet vermekten suçlu bulunan siyasetçi Nur Hüseyin'in ve bir bakanın torunu olan Tarek Sayeed'in de olduğu kaydedildi.

Bangladesh Daily Star gazetesi haberinde, idam kararını memnuniyetle karşılayan davacı avukatlarının, infazların mümkün olduğunca hızlı şekilde gerçekleşmesine ilişkin çağrılarına yer verdi.

İdama çarptırılan mahkumlardan kaçının RAB üyesi olduğu bilinmiyor.

Aralarında Nur Hüseyin'in siyasi rakibi Nazrul İslam'ın ve diğer hükümet yetkililerinin de bulunduğu kurbanların cesetleri, 2014'te Narayanganj'daki bir stadyumdan kaçırıldıktan üç gün sonra nehre atılmış halde bulunmuştu.

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