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'Bank Asya için satılık' ilan sahiplerine gözaltı

'Bank Asya'ya para yatırmak için' başlığıyla bir internet sitesinde arazi, ev, otomobil ve teknolojik eşyalarını satarak Bank Asya'ya para yatıran 20 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
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"Bank Asya'ya para yatırmak için" başlığıyla bir internet sitesinde arazi, ev, otomobil ve teknolojik eşyalarını satarak Bank Asya'ya para yatıran 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY yapılanması soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya para yatırarak FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah yaptığı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 36 şüpheliyi yakalamak için çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden 'Bank Asyaya para yatırmak için' başlığıyla özellikle arazi, ev, otomobil ve teknolojik eşyalarını satan kişiler olduğu ileri sürüldü. Bu kişilerin paraları Bank Asya'ya yatırdığı belirtiliyor.

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