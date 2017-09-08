Bank Asya'nın son on yılda verdiği teminat mektupları toplatılıyor, FETÖ'nün finans ağının gizli isimleri deşifre edilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aldığı karar üzerine faaliyetleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen FETÖ'nün finans merkezi Bank Asya'nın kamu kurumları başta olmak üzere piyasaya on yıl önce verdiği teminat mektupları toplatılıyor. FETÖ'nün gizli kalmış kripto finans ağını çözmek için özellikle 2006 yılında özel firmaların kamu ihaleleri ve diğer ihalelerde Bank Asya'nın teminat mektuplarını kullanmasıyla ilgili özel bir çalışma başlatıldı.

Arşiv ve kayıtlar inceleniyor

FETÖ'ye destek verdiği için haklarında işlem yapılan ya da yapılmayan firmaların banka kayıtlarında olan teminat mektupları öncelikle arşiv ve kayıt adı altında toplanılmaya başlandı. TMSF yönetimi tarafından başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere inşaat firmalarının ihale taahhütlerinde Bank Asya'nın teminat mektuplarıyla ihaleye katıldığını belirlenmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıca konu bildirildi.

Usulsüz ihaleler tespi

Yapılan çalışmalarda firmalara ve ilgili kurumlara gönderilen yazıda Bank Asya'nın teminat mektuplarının 20 gün içinde TMSF'ye verilmesi talep ediliyor. Teminat mektupları FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası kendini gizleyen kripto finans ağını da ortaya çıkaracak. Örgütün usulsüz ihaleleri, satın almaları ve kredileri tek tek tespit edilecek edilecek. (Akşam)