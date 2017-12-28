Banka senin, neden ekstra ücret ödeyesin?

· DİĞER BANKA ATM’LERİNDEN

PARA ÇEKME ÜCRETİ YOK*

· HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOK

· EFT VE HAVALE ÜCRETİ YOK

Kuveyt Türk tarafından kurulan Türkiye’nin ilk dijital katılım bankası Senin Bankan, müşterilerini yeni nesil dijital bankacılığın kolaylıkları ve avantajlarıyla buluşturuyor.

Senin Bankan ile 7 gün 24 saat, şubeye gitmeden; hesap açabilir, kredi kartı başvurusunda bulunabilir, İhtiyaç Kart ile finansman desteği alabilir, BES ve hayat sigortasından yararlanabilir ve daha birçok bankacılık işlemini kolayca yapabilirsiniz.

Senin Bankan’ın size sunduğu avantajlarla dijital bankacılığın keyfini ve rahatlığını yaşarken; hesap işletim ücreti ya da EFT ve havale ücreti ödemeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik tüm banka ATM’lerinden ayda 3 defa ücretsiz para çekebilirsiniz.*

Siz de Senin Bankan ile tanışmak ve dijital bankacılığın fırsatlarından faydalanmaya hemen başlamak için tıklayın!