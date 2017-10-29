Bankalar KOBİ'lere kredi musluklarını açtı

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,1 artarak 490,3 milyar lira oldu.

Türk bankacılık sektörü, ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren ve istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'lere özel kredi paketleri ile destek veriyor.

KOBİ'lere verilen destekle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan banka yöneticileri, KOBİ'lere hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

"Ticari kredilerin yüzde 31,5'i KOBİ kredileri"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, ticari kredilerin yüzde 31,5'ini KOBİ kredilerinin oluşturduğunu ve yılın ilk yarısı itibarıyla, KOBİ müşterilerinin nakdi krediler toplamının 53,6 milyar TL olduğunu belirterek, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile imzaladıkları protokol kapsamında, teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ'lere ve KOBİ dışında kalan daha büyük ölçekli firmalara KGF kefaletli kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

"KOBİ'lere kullandırdığımız nakdi kredi 40 milyar TL"

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, resmi KOBİ tanımına giren müşterilere kullandırılan KOBİ kredilerinin Garanti'nin toplam kredi portföyü içindeki payının yüzde 30 olduğunu kaydederek,"Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı olarak küçük işletme ve mikro segmentte hizmet verdiğimiz 1,5 milyon müşterimiz bulunuyor. Garanti KOBİ Bankacılığı olarak işkolu rakamlarımıza baktığımızda ise Ağustos 2017 itibarıyla TL nakit kredilerimiz yüzde 22 büyüme gösterdi." dedi.

"KOBİ kredilerinde yüzde 24 büyüdük"

Deni̇zBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, daha önce toplam kredi hacmi içerisindeki KOBİ payının yüzde 19 iken, 2017 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 21'e yükseldiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl sektörün yüzde 8,5 büyüdüğü noktada Denizbank KOBİ Bankacılığı olarak nakdi kredilerimizi yüzde 24 büyüttük. Ayrıca 2017'nin ilk 8 ayında da nakdi kredilerde yüzde 25'lik bir büyüme yakaladık." şeklinde konuştu.

"KGF kredilerinde ilk sırada yer aldık"

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık, KOBI Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, geçen yıl sonuna göre Eylül 2017'de KOBİ ve tarım bankacılığı nakdi ve gayri nakdi kredilerde yüzde 30'luk bir büyüme sağlayarak 32 milyar TL'ye ulaştıklarını söyledi.

Aydın, Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi kullandırımında yaklaşık 30 bin müşteride 12 milyar TL'ye yakın kredi kullandırım sağladıklarını ve sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

"Kredilerimizin yarısına yakınını KOBİ'lere kullandırdık"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB olarak bu yılın ilk 6 ayında toplam 60 milyar TL'lik kredilerinin yarıya yakınını Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gördükleri KOBİ'lere kullandırdıklarını belirtti.

"KOBİ kredi hacmimiz 3,6 milyar TL"

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, KOBİ'lere yönelik farklı alanlarda birçok çalışmalarının bulunduğunu, bu yıl hazine destekli KGF ürünü olan Portföy Garanti Sistemi'nin (PGS) KOBİ'ler tarafından ciddi anlamda ilgi gördüğünü belirtti.

Altundağ, "2017 yılı dokuz aylık KOBİ kredi hacmi 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Yıl sonuna kadar bu kredi hacminin 5 milyar TL tutarına erişmesi hedeflenmekte." ifadelerini kullandı.