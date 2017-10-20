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Bankta otururken bacağına 'yorgun mermi' isabet etti

Hollanda'dan ziyaret için İstanbul'a gelen 10 yaşındaki çocuk, ailesiyle oturduğu bankta bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

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Sultanahmet'te bacağına "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı önündeki bankta oturan 10 yaşındaki Ahmet Kerem D'nin bacağına "yorgun mermi" isabet etti.

Olay 19.20 sıralarında Harem Sultan Hamamı önünde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Ahmet Kerem Durmaz bir hafta önce ailesi ile birlikte Hollanda'dan İstanbul'a geldi. Akşam 19.20 sıralarında Sultanahmet'e gezmeye giden aile Harem Sultan Hamamı önünde bir bankta mola verdi. Bir süre sonra küçük çocuk bacağında bir acı hissetti. Bacağından kan geldiğini gören aile üyeleri Ahmet'i durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sağ baldırından merminin girip, çıktığı tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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