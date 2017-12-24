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Banliyö trenlerinde de 'Ankarakart' kullanılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki banliyö trenlerinin, Ankarakart bilet sistemine entegrasyonu için iş birliği yapacak.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki banliyö trenlerinin, Ankarakart bilet sistemine entegrasyonu için iş birliği yapacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki banliyö trenleri, EGO Genel Müdürlüğü elektronik ücret toplama sistemine dahil olacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ile EGO Genel Müdürlüğü arasında banliyö trenlerinin "Ankarakart" elektronik ücret toplama sistemine entegre edilmesine ilişkin protokol, 25 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında imzalanacak.

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