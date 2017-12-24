Banliyö trenlerinde de 'Ankarakart' kullanılacak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'daki banliyö trenlerinin, Ankarakart bilet sistemine entegrasyonu için iş birliği yapacak.