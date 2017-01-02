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Banyoda akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde bir ay önce Alibeyköy Mahallesi'nden Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak'taki eve taşınan Girgin ailesinin 12 yaşındaki oğulları İbrahim Girgin, duş almak için banyoya girdi. Talihsiz çocuk duş aldığı sırada iddiaya göre şofbenden elektrik akımına kapıldı. Bayılan çocuğun yardımına aile bireyleri yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuklarının ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Girgin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  

 

 

Evde gerekli incelemeyi yapan emniyet ekipleri, olayla alakalı soruşturma başlattı.

 

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