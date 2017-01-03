Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Barbaros Şansal, adliyeye sevk edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Atatürk Havalimanında gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan savcılığa ifade veriyor.

  • İHA
  • 0
  • 3
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1
x

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Kıbrıs'tan sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inmişti. Uçaktan indiği sırada darp edilen Şansal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şansal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından sorgulanan Şansal'a "Halkı kin ve düşmanlığa tehdit" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis o teröristi arıyor

Polis o teröristi arıyor

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Termiye'nin hiç bilmediğiniz faydaları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA