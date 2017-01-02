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Barbaros Şansal gözaltına alındı

Yılbaşı gecesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde bulunduğu sırada Türkiye aleyhine paylaştığı çirkin mesaj sebebiyle tepki çeken modacı Barbaroş Şansal İstanbul'a indiği anda polis tarafından gözaltına alındı.

  • İHA-AA
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Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından soruşturma başlatılan Şansal saat 23.30 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden İstanbul'a gelen uçaktan indi.

Hakkında çıkarılan gözaltı kararı gereği polis tarafından uçak kapısında gözaltına alınan Şansal İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi.

Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan, Şansal'ın paylaşımlarından dolayı imza toplayan yüzlerce vatandaş, modacı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

YOLCULARDAN TEPKİ

 Modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı. 

Şansal’ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

Türkiye’ye hakaret eden Şansal'a büyük şok

 

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murat korkmaz02.01.2017 23:58
abıler boyle bır ınsanla turkiyede yaşayamayız lutfen boylelerını terbıye edelim terbiyesizli gin dozu baya kaçirmiş
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Cengiz önsoy02.01.2017 23:53
Bu vatan haini cezalandırılsın yetkili savcılarıma devletime çağrıdır. Ülkeme milletime küfür edenin sınırdışı edilip mallarına el konulsun.
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Deniz Sari02.01.2017 23:47
Bu pisliğin memleketten defolup gitmesi gerek
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