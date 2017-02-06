Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame iade edildi
Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi.
- İHA
Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcılığına iade edildi. Soruşturma savcılığının İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edeceği öğrenildi.
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