Barbaros Şansal'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?

Modacı Barbaros Şansal 'B... boğul Türkiye' sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boğul Türkiye"

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957 tarihinde başkent Ankara'da doğan moda tasarımcısıdır. Eğitim hayatını Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Türkiye'deki eğitiminin ardından Londra'da eğitim görmüştür.

Genelde modacı kişiliğinden ayrı olarak LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı (anti militarist) düşünceleriyle de ön plana çıkan isimlerdendir.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye ve Türk halkına hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmiş ve yılbaşı tatili için bulunduğu KKTC'de gözaltına alınarak sınır dışı edilmiştir.

Sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye getirilen Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı'nda linç edilmiş ve polis koruması eşliğinde götürülmüştür.