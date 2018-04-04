Barcelona Roma şifresiz canlı yayın Periscope Cengiz Ünder’in maçı izle

Barcelona Roma canlı izleme yolları nelerdir? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Roma karşı karşıya gelecek. Roma forması giyen Cengiz Ünder’in maçını izlemek isteyen futbol severler Barcelona Roma canlı yayın şifresiz Periscope yayını için araştırma yapıyor. Saat 21:45’te başlayacak ve Camp Nou’da oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak ve Tivibu Spor 3’ten canlı izlenebilecek. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 2013/14 sezonu başından bu yana Camp Nou'da maç kaybetmedi. Bu maçlarda toplam 77 gol atan Katalanlar, sadece 12 gol yedi. İtalyan ekibi Roma daha önce tarihinde hiç yarı finale yükselemedi. Barcelona ise hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

TİVİBİ SPOR FREKANSI NEDİR?

Tivibu Spor'un hem HD yayın hem de SD yayın frekansı aşağıda yer almaktadır.

TIVIBU SPOR HD FREKANS

UYDU: TURKSAT 4A

TIVIBU SPOR FREKANS:11853

SEMBOL ORANI:25000

POLARIZASYON: H- YATAY

TIVIBU SPOR SD FREKANS

UYDU: TURKSAT 4A

TIVIBU SPOR FREKANS:11797

SEMBOL ORANI:8800

POLARIZASYON: V- DIKEY

Şimdi herkes izlesin diye Tivibu Spor'un uyduya açık kanalı Turksat Uydusundan yayında! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, UEFA Avrupa Ligi maçları ve daha fazlası Tivibu Süper Paket üyelerine özel Tivibu Spor 2, Tivibu Spor 3 ve Tivibu Spor 4 kanallarından yayınlanacaktır.

BARCELONA’DA SON DURUM

30 haftası geride kalan La Liga’da liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Barcelona, ligde oynadığı son maçta Sevilla’ya konuk olmuştu. Çekişmeli geçen maç 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi macerasına D Grubu’nda başladı. Juventus, Sporting Lizbon ve Olympiakos’un bulunduğu gruptan lider çıkan Barcelona, son 16 turunda Chelsea ile eşleşti. İngiltere’deki ilk maç 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, kendi evinde Chelsea’yi 3-0 mağlup eden Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde dokuz maçtır yenilmiyor ve bu maçlarda kalesinde toplam iki gol görürken, 13 gol ile rakip fileleri sarstı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 2013/14 sezonu başından bu yana Camp Nou'da maç kaybetmedi. Bu maçlarda toplam 77 gol atan Katalanlar, sadece 12 gol yedi.

ROMA’DA SON DURUM

Teknik direktörlüğünü Eusebio Di Francesco’nun yaptığı Roma, İtalya Serie A Ligi’nde üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk potasından uzak kalan Roma’da hedef önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu’nda yer alan Roma; Chelsea, Atletico Madrid ve Qarabağ’ın bulunduğu grubu lider bitirerek büyük sükse yapmıştı. Roma’nın son 16 turundaki rakibi ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk olmuştu. Deplasman gol avantajıyla Shakhtar’ı eleyen Roma, tarihinde daha önce Şampiyonlar Ligi yarı finali görmedi. Ön eleme turları hariç; Roma, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi. Roma, Şampiyonlar Ligi tarihinde toplamda üçüncü, 2007/08 sezonu başından bu yana ise ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale çıkamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko