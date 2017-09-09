Barış Akarsu'nun çalınan eşyalarını hırsızın annesi getirdi

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı gece geçirdiği kazada yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun Amasra'daki evi 1 ay önce soyuldu. Hatice Akarsu'nun Akkonak Köyü'ndeki evinde olduğu sırada Kum Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki evine kilidi kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, Barış Akarsu'nun değerli takıları ve ödüllerini alıp kaçtı.

2 KİŞİDEN 1'İ YAKALANDI

Köyden döndüğünde hırsızlığı fark eden Hatice Akarsu'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, eve giren 2 kişinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden 28 yaşındaki A.E., olaydan 1 hafta sonra Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Amasra'ya getirilen ve 7 ayrı hırsızlık olayından sabıkası bulunan şüpheli, Barış Akarsu'nun eşyalarının diğer arkadaşında olduğunu ileri sürdü. Şüpheli tutuklandı.

ANNESİ GETİRDİ

İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü kimliği belirlenen diğer şüpheli, evden çaldıkları eşyaları kendi anne ve babasına, onlar da tutuklanan A.E.'nin annesine polise teslim etmesi için verdi. Tutuklu A.E.'nin annesi de dün Amasra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek evden çalınan eşyaları polise teslim etti. Emniyete davet edilen anne Hatice Akarsu, 43'ü oğlu Barış, diğerleri kızına ait olan 99 adet takı ve diğer eşyaları teslim aldı.

'YÜZÜK GELMEDEN DAVAMDAN VAZGEÇMEM'

Emniyetten kendisini aradıklarında çok mutlu olduğunu söyleyen Hatice Akarsu, oğlunun bazı eşyalarının eksik olduğunu öne sürdü. Hatice Akarsu şöyle konuştu:

"Şu anda Barış'ıma ait 43 parça geldi. Yüzüğü gelmedi. Ben o yüzükle yaşıyorum. Onsuz yaşamayam. Ben şu anda firari olan çocuktan yüzüğü istiyorum. Yoksa davamdan vazgeçmem. Yaptınız bir hata, senin bir işine yaramaz. Ne olur getir onu, ben o yüzüksüz yaşayamam, ne olur o kuru kafalı yüzüğü getirin. Barış için o yüzük şans getiren yüzüktü. Metin abisi hediye etmiş ona. Oğlum rahmetli olduktan sonra bana kaldı. O çocuğumun emanetidir. Ben onsuz asla yaşamam. O yüzüğü barış hiç çıkarmazdı. Hep takardı. Şimdi o yüzük yokken, hiçbir şeye yaramaz. Getirsinler yüzüğü."

KAPIYA ALARM TAKTIRDI

Hatice Akarsu, tutuklu şüphelinin annesinin kapının kırılan kilidinin parasını ödemek istediğini polis aracılığıyla kendisine söylediğini, ancak bunu ismediğini söylediğini aktardı. Hatice Akarsu ayrıca hırsızlık olayından sonra evinin kapısına alarm taktırdığını da belirtti.