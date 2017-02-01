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Barış Manço 18. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 18. yılında da unutulmadı. Barış Manço’nun sevenleri Beykoz Kanlıca’daki mezarını ziyaret ederek dua etti.

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Küçük büyük herkesin sevgisini kazanan ünlü sanatçı Barış Manço, ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Sevenleri Barış Manço’nun Kanlıca’daki mezarına gelerek ziyarette bulundu. Burada dua eden Barış Manço hayranları, ona olan özlemlerini dile getirdiler. Sık sık ziyarete geldiğini ifade eden Serdar Göksu, “Ziyaret için buradayım. Kendisini çok seviyorum. Her sene geliyorum. Şarkılarını çok seviyorum. Çocuklar için yaptığı programını da severek izliyordum” dedi. 
 
Barış Manço vefat ettiğinde henüz küçük yaşta olduğunu ifade eden gençler ise, “Yaşımız küçüktü ama şarkılarından tanıyoruz. Hala şarkılarını dinliyoruz” şeklinde konuştu.
 

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