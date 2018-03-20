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Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Dokuz muvazzaf asker gözaltına alındı

Bartın merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, İstanbul, Mersin, Ankara, Hakkari, İzmir, Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütsel faaliyetleri olduğu iddiasıyla 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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