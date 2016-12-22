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Bartýn'da avlanýrken fenalaþan genç öldü

Bartýn'ýn Ulus ilçesinde avlandýðý sýrada fenalaþan genç, yaþamýný yitirdi.

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Alýnan bilgiye göre, Zeki Yörük (20), babasý Hüseyin Yörük (45) ile Ulus ilçesi Eldeþ köyü Çukur Samanlýk mevkisindeki ormanlýk bölgeye avlanmaya gitti.

Zeki Yörük, avlandýðý esnada bir anda fenalaþarak yere yýðýldý.

Oðlunun fenalaþtýðýný gören baba Yörük'ün haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bu arada bölgenin karla kapalý olmasý üzerine Ýl Özel idaresi ve Ulus Belediyesi ekipleri, yol açma çalýþmasý yaptý.

Daha sonra olay yerine gelen saðlýk ekipleri, Yörük’ün hayatýný kaybettiðini belirledi.

Cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Yörük’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartýn Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi morguna kaldýrýldý.

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