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Bartın'da eski bir öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Bartın'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski öğretmen A.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BU DA SÖZDE İMAM ÇIKTI

"Askerlerden sorumlu mahrem imam" olduğu ileri sürülen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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