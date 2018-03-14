Bartın'da eski bir öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski öğretmen A.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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"Askerlerden sorumlu mahrem imam" olduğu ileri sürülen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.