Bartın'da FETÖ/PDY operasyonuBartın'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Bartın Devlet Hastanesi başhekimlerinden S.K.'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın, Aydın, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"ÖRGÜTSEL FAALİYET İÇERİSİNDE"
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütsel faaliyetleri olduğu iddiasıyla aralarında eski Bartın Devlet Hastanesi başhekimlerinden S.K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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