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Bartın'da fuhuş operasyonu: 25 gözaltı

Bartın'da drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 10'u kadın 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • İHA
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Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

FUHŞA GEÇİT YOK

"Fuhşa teşvik", "aracılık etme", "Yer temin etme", "zorlama", "tehdit" suçlamalarıyla 10’u kadın 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Trabzon ve Zonguldak’ın yanı sıra çevre illerden de kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyon; teknik ve fiziki takip ile drone ile de desteklendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlardan birinde Hepatit C hastalığı tespit edilirken sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Öte yandan operasyonda bir adet av tüfeği, bir adet silah ele geçirildi.

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