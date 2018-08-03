Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bartın'da itfaiye aracıyla kaza yapan ve evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen kadına çarpan sürücü tutuklandı

Bartın'da itfaiye aracıyla çarptığı işitme engelli kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkeze bağlı Yeğenli Köyü’nde dün İl Özel İdaresi'ne ait itfaiye aracıyla kaza yapan ve evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen işitme engelli Nurcan Can’a (35) çarpan sürücü E.F, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

E.F, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkeze bağlı Yeğenli Köyü’nde, dün E.F’nin (48) kullandığı 74 AR 367 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen Nurcan Can’a (35) çarpmış, Can olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan gurbetçi küçük kızı görünce aracını durdurdu

Başkan Erdoğan gurbetçi küçük kızı görünce aracını durdurdu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA