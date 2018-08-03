Bartın'da itfaiye aracıyla kaza yapan ve evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen kadına çarpan sürücü tutuklandı
Bartın'da itfaiye aracıyla çarptığı işitme engelli kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
- AA
Merkeze bağlı Yeğenli Köyü’nde dün İl Özel İdaresi'ne ait itfaiye aracıyla kaza yapan ve evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen işitme engelli Nurcan Can’a (35) çarpan sürücü E.F, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
E.F, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Merkeze bağlı Yeğenli Köyü’nde, dün E.F’nin (48) kullandığı 74 AR 367 plakalı İl Özel İdaresi'ne ait itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evinin avlusundaki karpuz tezgahında bekleyen Nurcan Can’a (35) çarpmış, Can olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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