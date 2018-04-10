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Bartın'da maden ocağında iş kazası: 4 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 4 işçi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağının eksi 250 kodunda kömür taşımakta kullanılan vagonun freni bozuldu.

Kazada, vagonun çarptığı maden işçileri Ercan Üngül, Eyüp Doğu, Raci Çakır ile Gökhan Başoğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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