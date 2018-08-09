Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bartın'da PKK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bartın'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bartın'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte günübirlik kiralanan evlere operasyon düzenlendi.
 
Ekiplerce tespit edilen 73 eve eş zamanlı yapılan operasyonda, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı olan M.K gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Aynı operasyonda gözaltına alınan M.K'nin kardeşi S.K. de "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
 
Bu arada, kentte evlerini günübirlik kiralayanlara da 59 bin 425 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bir fotoğrafla ünlendiler

Bir fotoğrafla ünlendiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA