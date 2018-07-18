Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bartın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Turgay Yağcı (24) idaresindeki 67 DK 806 plakalı otomobil, Ağa köyü İnciler mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada, sürücü Yağcı ve yanındaki Galip Serdaroğlu (55) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serdaroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhalefetin son durumu! ´´Eee hattı müdafaa yoktur. Eee afedersiniz...´´

Muhalefetin son durumu! ´´Eee hattı müdafaa yoktur. Eee afedersiniz...´´

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA