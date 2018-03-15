Bartın'da üniversite öğrencilerinden Mehmetçike ışıklı destek
Bartın'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere desteklerini göstermek için başlarına taktıkları fenerlerle 'Afrin' koreografisi oluşturdu.
- AA
Çeşm-i Cihan Yurdu'nda kalan öğrenciler, binanın fiziki durumunun "Afrin" yazısını oluşturmak için uygun olmaması üzerine yurt bahçesinde bir araya geldi.
Burada harekatta görevli Mehmetçiğe destek amacıyla başlarına taktıkları madenci fenerleriyle "Afrin" koreografisi oluşturan öğrenciler, yine hilal şeklini de oluşturarak Türk bayrağı açtı, İstiklal Marşı'nı okudu.
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