Bartın'da üniversite öğrencilerinden Mehmetçike ışıklı destek

Çeşm-i Cihan Yurdu'nda kalan öğrenciler, binanın fiziki durumunun "Afrin" yazısını oluşturmak için uygun olmaması üzerine yurt bahçesinde bir araya geldi.

Burada harekatta görevli Mehmetçiğe destek amacıyla başlarına taktıkları madenci fenerleriyle "Afrin" koreografisi oluşturan öğrenciler, yine hilal şeklini de oluşturarak Türk bayrağı açtı, İstiklal Marşı'nı okudu.