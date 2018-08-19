Bartın'da yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı, çok sayıda yaralı ve ölü var
Bartın’da yolcu midibüsü 21 yolcusuyla birlikte kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayda ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının da olduğu kaydedilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
- IHA
Olay, Bartın’ın Kapısuyu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Cide’ye gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 BHD 207 plakalı yolcu midibüsü kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta 21 yolcunun bulunduğu öğrenilirken olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, kaza dolayısıyla karayolunda uzun araç kuyrukları da oluştu. Ekipler yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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