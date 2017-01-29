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Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Bartın Karaçay mevkiinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen kazada Amasra'dan İstanbul'a giden Hulusi Esen idaresindeki 74 DB 666 yolcu otobüsü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak devrildi. Otobüsün altında kalan şoför Hulusi Esen (43) ile Filiz Fırat isimli kadın yolcu hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
 
Kazada yaralanan Olcay Akkaya (25), Nurbol Kushpan(21), Muhamamet Özen (32), Gülten Ergin (16), Hasan Özbudak (72) ve Dursun Özer(25) ambulanslar ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan iki yolcunun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Devrilen otobüs vinç yardımı ile kaldırılırken yol trafiğe açıldı.
 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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