Barzani ABD'nin teklifi sonrası birliklerini Kerkük'e gönderdi

Kuzey Irak’ta etnik temelli bir devlet için referandum dayatmasını sürdüren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani, ‘terör devleti’ne katmak istediği Türkmen yurdu Kerkük’ü ABD desteğiyle işgale başladı. Irak’ın en zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip Kerkük’ü önceki gün tank ve zırhlı araçlar eşliğinde ziyaret eden Barzani, görüştüğü Türkmen ve Arap aşiret liderlerini “Bize Irak’ın yüzde 40’ı vadedildi. Bugünden itibaren bizimle birlikte hareket eden Türkmen ve Araplar kazanır. Şayet projeye karşı çıkarsanız bu haritayı zorla da olsa kabul etmek zorunda kalacaksınız” diye tehdit etti.

TEHDİT VE ŞANTAJ GELDİ

Aşiretler ve kanaat önderlerinin ‘bu tehditlere boyun eğmeyeceklerini’ bildirmesinin ardından Barzani yönetimi, çok sayıda tankı Kerkük’e sevk etti. Türkmen yurdunu ABD desteğiyle abluka altına alan Peşmerge güçleri, 25 Eylül’deki referandumu tanımayacaklarını açıklayan Kerkük Türkleri’ni de silahla tehdit ediyor. Yüzlerce Peşmerge şuan Kerkük’te. Peşmerge güçlerine Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne bağlı araç konvoyu da destek verdi. Gerilimin had safhaya ulaştığı bölgede yaşayan Türkmen ve Araplar, oldu-bittiye boyun eğmeyeceklerini, Barzani ve Talabani’ye karşı geri adım atmayacaklarını bildirdi.

KERKÜK'Ü VADETTİ

Irak’ın parçalanmasıyla sonuçlanacak süreç için sandıkta Türkmenler ve Araplardan da ‘silah göstererek’ oy isteyen Barzani, dün Beyaz Saray’ın sömürge valisi Brett McGurk’le biraraya geldi. Duhok’ta gerçekleşen görüşmede, içinde McGurk’ün de bulunduğu heyette BM Özel Temsilcisi Jan Kubis, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Frank Baker, ABD’nin Irak Büyükelçisi Douglas Silliman ve ABD’nin Erbil Konsolosu Ken Gross yer aldı. Görüşmede McGurk’un, Barzani’ye “Referandumu şimdilik ertele, Kerkük’ü de Kürt bölgesine dahil edelim” dediği öğrenildi. Barzani’ye binlerce TIR’dan oluşacak askeri yardımlar ve uçak-helikopter filosu da vadeden McGurk’ün teklifini, IKBY yönetimi ‘değerlendirmeye aldığını’ açıkladı.

300 ABD ASKERİ BÖLGEDE

Bir yandan Barzani’yi referandumdan vazgeçirmeye çalışır görünen ABD’nin, Kerkük’ün kuşatılmasına yönelik hazırlıklara hız vermesi dikkatlerden kaçmadı. Suriye’de PKK/PYD’ye yaptığı yardımların benzerini Barzani yönetimine de yapan ABD, sadece son 10 günde yüzlerce TIR dolusu cephane ve silahı Kuzey Irak’a teslim etti. Teslimatla birlikte 300 kişilik ABD özel birliği de Erbil’e sevk edildi. Pentagon bu birlikleri, Barzani’ye rüşvet olarak sunduğu Kerkük’ün kuşatılmasında kullanacak. Ayrıca Peşmerge güçlerine verilecek askeri eğitimler konusunda da Barzani’ye güvence veren ABD’lilerin, “Türkiye’deki İncirlik’i Irak’ın Harir bölgesine taşıyabiliriz” dediği öğrenildi.

Kazan kaldırdı

Irak Parlamentosu, Başbakan Haydar İbadi’nin talebi doğrultusunda Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’i görevden aldı. KYB mensubu Kerim, bir süre önce vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim’in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, IKBY’nin 25 Eylül’de yapacağı referandum öncesi Kerkük Valisinin 200 PKK’lı teröristi kente soktuğunu açıklamıştı. Salihi, Türkmenlerin referanduma karşı olduğunu söyleyerek, Kerkük valisine tepki göstermişti. Ancak Bağdat’ın Kerkük Valisi Kerim’i azletme kararı yeni bir krizin fitilini ateşledi. Azledilme kararını tanımayacağını açıklayan Kerim, kendisini atayan kurumun Parlamento değil, Kerkük İl Meclisi olduğunu iddia etti. Kerim, Kerkük’te halkın yarısının da oyunu aldığını savundu.

Çatışma çıkar

Kuzey Irak’ta referandum dayatmasına bir uyarı daha geldi. Irak İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ali Bayatlı, “Tartışmalı bölgelerde referandum yapılmasının çeşitli taraflar arasında askeri çatışmalara yol açabileceği kaygısı taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaptığı yazılı açıklamada, tartışmalı bölgelerde terör gruplarının yığınak yaptığını belirten Bayatlı, “Herhangi bir sürtüşme veya çatışma halinde bunun kurbanları tüm taraflardan sadece siviller olacak” uyarısı yaptı. Bayatlı, referandum konusunda uzlaşıyla varılmadığı takdirde sözkonusu bölgelerde insanlık felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Terör örgütü PKK’ya bağlı güçlerin Kerkük ve ona bağlı Dakuk ilçesiyle Salahaddin’e bağlı Tuzhurmatu çevresine yerleştirildiği iddia ediliyor. (Yeni Şafak)