Yetkilerini meclise devreden Barzani, Kuzey Irak'ı perdenin arkasından yönetecek

Akşam gazetesinden Osman Nur Cerit'in haberine göre; Referandum kalkışması ile bölgede çatışmaların fitilini ateşleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Bağdat’ın operasyonları ve istifa çağrılarının da etkisiyle seçimlerin ertelenmesine rağmen görevden çekilme kararı aldı. Görev süresinin dolmasına 72 saat kala IKBY Parlamentosu’na bir mektup gönderen ve dün de istifa ettiğini açıklayan Barzani, başkanlık yetkilerinin Bölgesel Hükümet ve IKBY Parlamentosu arasında paylaştırılması önerisinde bulundu.

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Barzani’nin bu önerisinin, IKBY Parlamentosu’ndaki muhalefet partilerinin “başkanlık lağvedilsin” çağrısının ardından gelmesi dikkat çekti. Barzani, “mektup” hamlesi ile baskıları kısmen hafifletmeyi planlıyor. IKBY’de 1 Kasım’da yapılacağı duyurulan başkanlık ve parlamento seçimleri sekiz ay sonrasına ertelenmişti. KBY’de Barzani’nin lideri olduğu KDP Hükümeti görev yapıyor. Hükümetin Başbakanı Neçirvan Barzani ise Mesud Barzani’nin yeğeni. Bölgesel Parlamento’da en fazla sandalye sayısı da, yine Mesud Barzani’nin partisi KDP’nin elinde bulunuyor.

KÜRT VEKiLLER MECLİS’TE BİRBİRİNE GİRDİ

IKBY Parlamentosu dün Erbil’de kapalı oturumla toplanarak Barzani’nin mektubunu görüştü. Ancak muhalif partili vekillerle Barzani’nin devredilecek yetkileri konusunda anlaşmazlık çıkınca Goran Hareketi’nden vekiller oturumdan dışarı çıkarıldı. Daha sonra devam edilen oturumda Barzani’nin mektubu okundu ve yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi arasında adaletli bölüştürülmesi istendi. İktidar partisi KDP de Barzani’nin istifasını doğruladı.

YENİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Irak devlet televizyonu, kendilerine bağlı birlikler ve Peşmerge arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığını duyurdu. Kürt heyeti görüşmeler için Musul’a geldi. Öte yandan Irak hükümeti, Kerkük’te tüm güvenlik teşkilatlarını denetleyecek ve güvenlikten sorumlu olacak Kerkük Operasyon Komutanlığı’nın kurulması için orduya talimat verdi.

3 GÜNDE 75 DEAŞ’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Irak ordusu ve Haşdi Şabi birlikleri terör örgütü DEAŞ’a geçtiğimiz üç gün boyunca düzenlediği operasyonların sonucunu açıkladı. Enbar’a bağlı DEAŞ’ın son kalesi El-Kaim ilçesinde perşembe gününden bu yana 75 terörist öldürüldüğü açıklandı. Bağdat, geniş bir alanda hakimiyet sağladı.