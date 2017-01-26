Barzani: PKK derhal terk etmeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Irak'ın Şengal bölgesinde bulunan terör örgütü PKK'ya ilişkin yine sert açıklamarda bulundu. Barzani, “Onların orada bulunması istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaz. Beklentimiz bölgeyi boşaltmaları yönündedir” dedi.

Kobani'ye gönderilen peşmergeleri hatırlatan Barzani şunları söyledi:

“Kobani'de sorun yaşadıklarında, destek olmaları için peşmerge gönderdik. Kobani kurtarılıp IŞİD tehlikesi ortadan kalkınca peşmergelerin geri dönmesini istediler, biz de yardımcı olduk. Şimdi bizim de beklentimiz aynı.

Başbakan Barzani, terör örgütü PKK'nın çatı kuruluşu KCK yetkililerinin de Şengal'den çekilecekleri yönündeki açıklamalarına dair, “Bu konuda henüz filli bir adım atılmış değil” ifadesini kullandı.

PKK, İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI

Barzani geçtiğimiz aralık ayında da katıldığı bir panelde, PKK’yi Şengal’deki varlığı nedeni ile eleştirmiş ‘’Bize göre PKK’nin Şengal’de kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdır. PKK’nin Şengal’deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal’in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK’nin oradaki varlığıdır”’’ ifadelerini kullanmıştı.

GÜÇ KULLANIRIZ

Barzani’nin “Gerekiyorsa güç kullanırız” iması, Barzani karşıtı PKK propaganda makinesinin de harekete geçmesini sağlamıştı. “Eğer PKK Şengal’de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermişti.