Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Barzani: PKK derhal terk etmeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Şengal'de bulunan PKK'nın bölgeyi derhal terketmesi gerektiğini söyledi.

  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Irak'ın Şengal bölgesinde bulunan terör örgütü PKK'ya ilişkin yine sert açıklamarda bulundu. Barzani, “Onların orada bulunması istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaz. Beklentimiz bölgeyi boşaltmaları yönündedir” dedi. 

Kobani'ye gönderilen peşmergeleri hatırlatan Barzani şunları söyledi:

“Kobani'de sorun yaşadıklarında, destek olmaları için peşmerge gönderdik. Kobani kurtarılıp IŞİD tehlikesi ortadan kalkınca peşmergelerin geri dönmesini istediler, biz de yardımcı olduk. Şimdi bizim de beklentimiz aynı.

Başbakan Barzani, terör örgütü PKK'nın çatı kuruluşu KCK yetkililerinin de Şengal'den çekilecekleri yönündeki açıklamalarına dair, “Bu konuda henüz filli bir adım atılmış değil” ifadesini kullandı.

PKK, İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI

Barzani geçtiğimiz aralık ayında da katıldığı bir panelde, PKK’yi Şengal’deki varlığı nedeni ile eleştirmiş ‘’Bize göre PKK’nin Şengal’de kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdır. PKK’nin Şengal’deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal’in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK’nin oradaki varlığıdır”’’ ifadelerini kullanmıştı.

GÜÇ KULLANIRIZ

Barzani’nin “Gerekiyorsa güç kullanırız” iması, Barzani karşıtı PKK propaganda makinesinin de harekete geçmesini sağlamıştı.  “Eğer PKK Şengal’de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermişti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Bu CHP'yi Allah ıslah etsin

Başbakan Yıldırım: Bu CHP'yi Allah ıslah etsin

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Emine Erdoğan Lemur Park'ını ziyaret etti

Emine Erdoğan Lemur Park'ını ziyaret etti

AK Parti'nin tanıtım kitabında Bahçeli sürprizi

AK Parti'nin tanıtım kitabında Bahçeli sürprizi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA