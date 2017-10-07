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Barzani, terör örgütü PYD'nin yeni seçilen elebaşısı ile görüştü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin yeni seçilen elebaşısı Şahoz Hasan, Celal Talabani'nin cenaze töreninde Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin yeni seçilen elebaşısı Şahoz Hasan, YPG'nin kontrol altında tuttuğu bölgedeki sözde yöneticiler ve Osman Baydemir öncülüğündeki HDP heyetiyle, Celal Talabani'nin cenaze töreninin hemen ardından bir görüşme gerçekleştirdi.
 
GÖRÜŞMEYE DAİR BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI
 
Haber7'nin haberine göre: Talabani'nin cenaze töreninin ardından terör örgütü yöneticileri ile bir araya gelen Barzani'nin, hangi konuları konuştuğu ya da görüşmenin ne kadar sürdüğüne dair bir bilgi paylaşılmadı.

BARZANİ'DEN SONRA HDP HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

PYD'nin yeni elebaşısı Şahoz Hasan, Barzani ile görüşmesinin hemen ardından, Osman Baydemir öncülüğündeki HDP heyetiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

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