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Barzani'den Erdoğan ve Yıldırım'a tebrik

16 Nisan'da kazanılan referandum sonrası Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a tebrik açıklaması yayınladı.

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Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'nin, anayasa değişikliğine yönelik referandumun sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı tebrik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "IKBY Başkanı Barzani, 16 Nisan'da anayasa değişikliğine yönelik yapılan başarılı referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı tebrik ediyor" ifadesine yer verildi.

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