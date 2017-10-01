Barzani'nin arkasındaki MOSSAD ajanı, sözde referandum sonrası Avrupa'ya kaçtı

Görevi Ortadoğu’yu karıştırmak olan Mossad ajanı Henri Levy, Libya, Mısır ve Afganistan’ın ardından Kuzey Irak’ı da iç savaşa sürükledi. Adım adım referandum planını işleten Levy, gayrimeşru referandumun yapılmasının ardından adamlarını da alarak Avrupa'ya kaçtı.

Güneş'in haberine göre; Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin gayrimeşru referandum kararının en büyük destekçisi İsrail'in Kuzey Irak oyunu deşifre oldu. İsrail yönetimin Türkiye, Irak ve İran'ın tüm uyarlarına rağmen yapılan bağımsızlık referandumu için Mossad ajanı Henri Levy'i görevlendirdiği ortaya çıktı. Ortadoğu'daki birçok ülkede iç karışıklarını temelini atan sözde Fransız filozofun son görev yeri Kuzey Irak oldu. "Bağımsız Kürdistan benim en büyük hayalim" diyen ajan Levy'in referandum yaklaşık 4 ay önce Erbil'de kamp kurduğu tespit edildi.

GÖREVİNİ TAMAMLAYIP GİTTİ

Levy, kirli planın adım adım işlemesi için bütün toplantılara Barzani'nin danışmanı' sıfatıyla katıldı. Mossad ajanı bölgedeki çalışmalarına devam ederken Avrupa'dan da destek almak için lobi çalışmalarına sürdürdü. Libya, Mısır ve Afganistan'da iç savaç çıkartan ajan, Barzani ile işbirliği yaparak sözde referandumun gerçekleşmesini sağladı. Hukuksuz sandık sonuçlarını 'demokrasi' sloganlarıyla kutladı. Görevini tamamlayıp bölgeyi ateş çemberine sokan Leyv, ekibiyle ülkeyi terk eden ilk isimler arasında yerini aldı. Barzani'nin akıl hocası Levy'nin ekibinde Fransız eski bakan Bernard Kouchner de bulunuyordu. Suriye'de terör örgütleri PKK ve PYD'ye destek veren Kouchner, diğer ajanlarla birlikte Avrupa'ya kaçtı.

ASIL AMACINI GİZLEMİYOR

Son yıllarda yaptığı kaos operasyonlarıyla "modern çağın Lawrence'i" olarak tanınan Mossad casusu, gittiği ülkelerin hepsine 'demokrasi' yerine bol bol kan ve gözyaşı getirdi. Mısır halkının seçtiği hükümete karşı orduyu destekleyerek darbe girişimine destek verdi. Tunus ve Libya'daki terör örgütlerinin tüm talelerinin sağlanması için aktif rol üstlendi. Son yıllarda yaşanan iç savaşlarda binlerce insanın ölmesinde hep başrolde yer aldı. Asıl amacını hiçbir zaman gizleyen bir isim olmayan Levy, birçok açıklamasında "Ne yaptıysam büyük İsrail için yaptım" dedi.

ERDOĞAN DEŞİFRE ETMİŞTİ

Mossad casusu Levy aslında Türkiye'ye yabancı bir isim değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2013 yılında yaptığı konuşmada Mısır'daki darbe ile Mossad ajanı Levy arasındaki kirli ilişkiyi deşifre ederek ortaya çıkarmıştı. Erdoğan, "Elimizde belgesi var. Fransa'da yapılan bir oturumda konuşuyor. 'Mısır'da Müslüman Kardeşler seçimi kazansa da onlar kazanamayacaktır. Çünkü demokrasi sandık değildir' diyor" ifadelerini kullanmıştı.