Başakşehir Belediyesi'nin açtığı çukur tehlike saçmaya devam ediyor

İstanbul'un en gözde ilçelerinden Başakşehir'de belediye tarafından yaklaşık 1 ay önce açılan ve hala kapatılmayan çukur genç gazeteci Yunus Emre Arvas'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Cadde ortasında açık bırakılan çukura giren araçlarda oluşan maddi hasarın yanı sıra çukuru fark etmeyen sürücülerin kaza yapma riski de kaçınılmaz.

NE VATANDAŞ OLARAK NE DE GAZETECİ OLARAK BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞEMEDİM

Belediyenin kapatmadığı çukur ve olayla ilgili açıklama yapan Arvas '19 Ağustos Pazar günü caddeye girdim çok süratli değildim, zaten çukur da caddenin hemen girişinde. Aracımda ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi. Başakşehir Belediyesi ve Beyaz Masa yetkililerini aradım lakin bana hiçbir şekilde yardımcı olunmadı. Aracım 1 haftadır kaza yaptığım yerde yatıyor. Belediyeye Başkan veya yardımcıları ile görüştüm ancak muhatap bulamadım. Ne bir vatandaş olarak ne de bir gazeteci olarak ne Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu ile ne de yardımcılarından biriyle görüşebildim. Başkanın Özel Kalem Müdürünün yardımcısı olduğunu söyleyen Fatih Toraman bey ile görüştüm, kendisi de bana 'Git aracını kaskon veya sigortan yaptırsın bize dava açsın onlarla kavga edelim alabilirlerse paralarını alsınlar' ifadesini kullanarak beni gönderdi. Mağduriyetimin giderilmesi bekliyorum' dedi.

ÇUKUR BİR AN ÖNCE KAPATILMALI

19 Ağustos Pazar günü çukurun açıldığı caddede seyir halinde olan genç gazeteci çukuru fark etmedi ve aracıyla çukura girdi. Gazetecinin aracında bulunan kartelin patlaması sonucu aracındaki yağlar yola saçıldı. Hem Başakşehir Belediyesini hem de İBB Beyaz Masa'yı arayıp yardım isteyen genç gazeteci hem tehlike saçan yolun bir an önce temizlenmesini hem de çukurun kapatılmasını istedi. Arvas, ayrıca aracında oluşan maddi hasarın da giderilmesi talebinde bulundu. İBB Beyaz Masa'dan kendisini arayan görevlinin yolun en kısa zamanda temizleneceğini ve çukurun da bir sonraki gün kapatılacağını, maddi hasarla ilgili de yetkilierin kendisiyle irtibata geçeceğini söyledi. Kaza sonrası olay yerine çağırdığı polisin tuttuğu 'Bu kazanın oluşumunda yolda çalışma yapan kurum veya kuruluşun gerekli işaretlemeleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini yapmaması sebebiyle kusurlu' olduğu belirtilen tutanakla Başakşehir Belediyesi'ne gittiği ancak belediye yetkililerinin kendisiyle muhatap olmadığını belirten Arvas ve mahalle sakinleri çukurun daha fazla kişiye zarar vermemesi için bir an önce kapatılmasını bekliyor.

ARACI 1 HAFTADIR OLAY YERİNDE

Her türlü kanuni hakkını arayacağını belirten Arvas'ın aracı yaklaşık 1 haftadır kaza yaptığı yerde duruyor. Arvas, aracında oluşan maddi hasarın giderilmesi için de yetkililerden kendisine dönüş yapmasını bekliyor.

(Güneş)