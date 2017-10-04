Başakşehir'de AK Parti'nin yeni belediye başkan adayı Kartoğlu oldu
Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir'de AK Parti'nin yeni belediye başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu oldu.
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