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Başakşehir'de bir fabrikada yangın çıktı

Başakşehir'de bir çorap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 4 katlı bir çorap fabrikasının bodrum katındaki iplik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken çorap fabrikasında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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