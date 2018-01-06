Başakşehir'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir Kayabaşı'nda midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.
- İHA
Başakşehir'de midibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Başakşehir Kayabaşı İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Cemal Çelik (45) hayatını kaybetti. Kazaya karışan midibüsün şoförü aracında sıkışırken, araç içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Araçta sıkışan sürücü ise, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapatıldı.
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