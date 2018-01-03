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Başakşehir'de TIR yangını

Başakşehir'de seyir halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hasan Demirdaş, 34 JNH 84 plakalı TIR ile TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine giderken, Mahmutbey Gişeleri yakınlarında, aracından duman çıktığını gördü.

Demirdaş, TIR'ı yolun kenarına park ederek, dumanın çıktığı yeri kontrol ettiği sırada, aracın motor bölümü bir anda alev aldı.

İtfaiye ekiplerini çağıran Demirdaş kendisi de yangın tüpüyle olaya müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana gelen TIR'ın, bir kargo şirketine ait olduğu belirtildi.

 

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