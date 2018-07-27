Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 34 ZA 4910 otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden sökülerek savruldu. Sürücü A.K ve yanındaki yolcu yaralanırken, araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla, yaralı sürücü ise başka bir araçla hastaneye götürüldü. Otomobilin büyük hasar aldığı kazada, araç içinde alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.