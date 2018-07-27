Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle aracın motoru metrelerce ileriye fırladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 34 ZA 4910 otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden sökülerek savruldu. Sürücü A.K ve yanındaki yolcu yaralanırken, araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu  ambulansla, yaralı sürücü ise başka bir araçla hastaneye götürüldü. Otomobilin büyük hasar aldığı kazada, araç içinde alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sevgilisini sırtüstü motosiklete yatırıp tek teker üstünde gitti

Sevgilisini sırtüstü motosiklete yatırıp tek teker üstünde gitti

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA