Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran kimdir? Hüseyin Başaran kızı Mina Başaran İran’da düşen uçakta hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Türk özel jeti İran'da düştü. Düşen uçakta bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 3'ü mürettebat, 8 kişinin ise yolcu olduğu aktarıldı. Özel jetin Başaran Holding’e ait olduğu açıklanırken, Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran kimdir, Hüseyin Başaran kızı kimdir sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Uçakta bulunan Mina Başaran ve arkadaşları, Dubai’de bekarlığa veda partisi düzenlemişlerdi. Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.

Farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.

Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.

MİNA BAŞARAN BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Gıda, finans, enerji, turizm, inşaat ve yatçılık alanında faaliyet gösteren ve 2013 yılında 1.3 milyar milyon TL ciro elde eden Başaran Grubu’nun dümenine genç bir yönetici geçiyor. Temelleri 1930 yılında Trabzon’da atılan ve bugün Türkiye’nin en büyük şirketleri arasına girmeyi başaran şirketin son kuşak yöneticisi Mina Başaran, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’dan yönetimi devralmaya hazırlanıyor. Başaran Ailesi’nin iki çocuğundan biri olan ve eğitimini Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde alarak, Londra’da master yapan Mina Başaran, genç kuşak yöneticilere örnek olacak bir başarı hikayesine imza atmaya hazırlanıyor. Hırslı ve istekli yapısıyla dikkat çeken Mina Başaran, babasının büyüttüğü şirketi global bir marka haline getirmeyi planlıyor. Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak geçtiğimiz eylül ayında göreve başlayan Mina Başaran, büyük bir sorumluluk altında olduğunu belirterek “Eğitimimi tamamladıktan sonra babamın desteği ve kendi isteğimle şirketimizin yönetimine girdim” dedi.

Trabzon’a yeni otel yatırımı

Grup şirketlerinden bahseden Başaran “Turizm alanında Bodrum’da bir yatırımımız oldu. 2011 senesinde Bodrum Bitez’de Dedeman oteli alarak 25 milyon dolar yatırım yaptık. İsmi Ramada olarak değiştirdik. Şimdi de Trabzon’da da yeni bir otel inşasına başladık. 40 milyon Euro civarında bir yatırımımız var. Şehir oteli konsepti ile bölgenin en büyük yatırımı olacak. 360 odalı, sahilde yer alıyor” diye konuştu.

Mina Towers projesi Fikirtepe’de başlıyor

İnşaat alanında Fikirtepe’ye dev bir kompleks inşa edeceklerini de dile getiren Başaran “Kentsel dönüşüm projemiz var. 1 milyar dolarlık bir yatırım olacak. Mimar olarak Eren Talu ile çalışıyoruz. Önümüzdeki ay projeye başlıyoruz. Eylül’de lansman olacak. Projenin adı Mina Towers olacak. Projenin metrekare fiyatları 6 ila 9 bin TL arasında değişiyor” dedi. Grubun yatçılık faaliyetlerine değinen Başaran “Kişiye özel üretim yapıyoruz. Fiyatları 15-17.5 milyon TL arasında değişiyor. Firmamızın ismi CMB. Açılımı ise Can Mina Başaran, kardeşimle benim ismimi taşıyor.