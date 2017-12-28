Başarının anahtarı özgüvendir

“Bir milletin istikbali bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkinin niteliğine bağlıdır” diyen Erdoğan, bu yıl 4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü verildiğini belirtti. Başarının anahtarının özgüven olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: İman varsa Allah’ın izni ile imkan da vardır. Herkesin başarıya odaklanması lazım. Ancak çocuklarımızı teknolojinin esiri olmaktan kurtarmalıyız. Eskiden internet kafeler vardı, şimdi her evde internet var. 2 yaşındaki çocuk bile telefonla oynuyor. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım, bu çok ciddi bir uyuşturucu haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Ödülü’nü almaya hak kazanan Temel Bilimler Alanında İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Reşat Apak, Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Ömer İlday, Mühendislik Bilimleri Alanında Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Civelek, Sosyal Bilimler Alanında Koç Üniversitesinden Prof. Dr. Sumru Altuğ’u tebrik etti.

ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Erdoğan, teşvik ödülleri kategorisinde Temel Bilimler alanında Prof. Dr. Şule Erten Ela, Doç. Dr. Filiz Kuralay, Doç. Dr. Önder Metin’i, Mühendislik Bilimleri alanında Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Doç. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Doç. Dr. Tuğba Ölmez Hancı, Doç. Dr. Cem Sevik, Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ı ve Sosyal Bilimler alanında Doç. Dr. Reşat Bayer, Doç. Dr. Seda Ertaç Güler, Doç. Dr. Ebru Kaya’ya ödüllerini takdim etti.