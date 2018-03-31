Başbakan açıkladı: Tetanoz, difteri gibi aşılar artık Türkiye'de üretilecek Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, sağlık alanında yapılan yenilikleri anlattı. Daha sonra bir de müjde veren Başbakan, 'Tetanoz, difteri gibi aşıları artık 2019'dan itibaren Türkiye'de üreteceğiz' dedi.